Jenifer enceinte ? Elle dévoile son "ventre arrondi" et fait fondre la Toile

Quelques jours après M Pokora, c'était au tour de Jenifer de donner un concert virtuel sur la plateforme LiveStream. Dimanche 13 décembre, la chanteuse a pu refouler les planches de l'Olympia, pour un concert face à une salle vide. Si cette année 2020 est bouleversée par la pandémie de coronavirus, Jenifer garde le sourire. En effet, permettre à ses fans d'assister à un concert, même si ce n'est en rien la même ambiance, lui a réchauffé le coeur. De plus, elle a réservé une belle surprise à tous ses fans. Jenifer a commencé son show et un détail a immédiatement suscité la curiosité des téléspectateurs. En effet, la chanteuse a dévoilé un ventre arrondi qui n'a pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux.

"C’est nous ou elle est enceinte JEN ?"

Alors que son spectacle était retransmis en direct sur la plateforme de streaming, les internautes se sont emparés de leurs réseaux pour commenter ce qu'ils ont vu. Sans un mot de la part de la chanteuse, ses fans se sont interrogés sur Twitter : "C’est nous ou elle est enceinte JEN ?"; "Par contre pourquoi j’ai l’impression qu’elle est enceinte avec cette tenue ? 2020 va se terminer sur cette note alors ??". D'autres Twittos étaient bien plus confiants et ont fait part de leur joie face au petit ventre arrondi de Jenifer, qui était alors vêtue d'une robe noire à paillettes. "Elle est enceinte c’est sur!!!! Je me le suis dis direct", "Elle nous avait promis de revenir 'en forme' parole plus que tenue", commentent-ils sur Twitter. Pour le moment, Jenifer - qui est déjà maman de deux garçons - n'a pas répondu aux rumeurs. Mariée à un entrepreneur et restaurateur corse prénommé Ambroise, Jenifer file le parfait amour sur l'Île de beauté.

C’est nous ou elle est enceinte JEN ? #JeniferEnLiveStream — Evaaaaa (@Evaaaa_1995) December 13, 2020

Elle est enceinte c’est sur!!!! Je me le suis dis direct — Aglaé (@aglagla8) December 13, 2020

Par contre pourquoi j’ai l’impression qu’elle est enceinte avec cette tenue ? 2020 va se terminer sur cette note alors ?? #JeniferEnLiveStream — M (@lremanon21) December 13, 2020

Elle nous avait promis de revenir « en forme » parole plus que tenue #JeniferEnLiveStream — Alicia ☈uiz (@AliciaDrouinRz) December 13, 2020

Par Solène Sab