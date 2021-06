Jenifer : la chanteuse annonce une bonne nouvelle sur Instagram

Voilà quelques mois que Jenifer mise sur la discrétion. Si elle n’a pas assisté à l’émission organisée à l’occasion du 20e anniversaire de la Star Academy, elle a également délaissé les réseaux sociaux… pour s’occuper de son bébé. À 38 ans, la chanteuse vient en effet de devenir maman pour la troisième fois et a donc donné un enfant à son mari, le restaurateur Ambroise Fieschi.

Malgré tout, la jolie brune tente de garder contact avec son public. Il y a quelques jours, elle a ainsi annoncé la sortie du single "Résister", un duo avec Léa Castel. La photo de la pochette du titre, qui avait été dévoilée sur les réseaux sociaux le 31 mai dernier avait d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre notamment car les internautes avaient accusé les deux chanteuses d’avoir opté pour un montage grossier. "Vivement vendredi ! Sinon la pochette on en parle ?", "La pochette laisse clairement à désirer, m’enfin..", "On dirait un montage des années 80", "Dommage pour le collage photos", "Bon je n’aime pas du tout la pochette", Une photo à deux n’était pas possible, il fallait faire un montage ? Pas terrible…", pouvait-on lire parmi les réactions.

Jenifer s’affiche heureuse sur Instagram

Ce lundi 7 juin 2021, Jenifer a signé une nouvelle apparition sur Instagram. La jeune maman a en effet publié une série de photos où elle apparaît habillée d’un ensemble en satin décontracté, assis devant un piano, en plein enregistrement. "Nouvelles chansons en préparation youpiiii" écrit la chanteuse visiblement plus heureuse que jamais, en légende de la publication.

Il n’en fallait pas plus pour ravir ses fans les plus fidèles ! "Tellement hâte de découvrir ça !", "Trop bien hâte de te retrouver. Et qu’est-ce que tu es belle", "Reine reine reine", "Wow tellement hâte d’entendre tout ça et de te retrouver !!!" figurent dans les commentaires.



Par E.S.