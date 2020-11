Jenifer, M Pokora, Johnny Hallyday : leur parolier accusé d'agressions sexuelles

Véritable coup dur pour le monde de la musique. Le parolier des plus grands chanteurs français comme M Pokora, Johnny Hallyday ou encore Jenifer, coach dans The Voice Kids, Yohann Malory est actuellement accusé d'agressions sexuelles.

C'est Le Parisien qui rapporte l'information. Le journal raconte que le jeune homme est visé par quatre plaintes et qu'une enquête vient d'être ouverte par le 1er district de la Police Judiciaire parisienne.

Il y a quelques jours, le 6 octobre dernier, c'est la chanteuse Lola Le Lann qui alertait sur les réseaux sociaux. En effet, elle avait décidé d'annuler la sortie de son nouvel album, dont l'une des chansons a été écrite par le parolier, en signe de protestation et de soutien aux victimes.

une enquête est en cours

Sur son compte Instagram, Lola Le Lann écrivait au sujet de Yohann Malory : "Mercredi dernier, peu après mon post annonçant la sortie de mon album, j'ai reçu un message témoignant d'actes effroyables et intolérables accusant un des auteurs de mes chansons, preuves à l'appui. Et j'ai appris peu après l'existence de plusieurs plaintes ainsi qu'un nombre considérable de témoignages à l'encontre de cette même personne. Comment défendre les paroles de quelqu'un qui va à ce point à l'encontre de nos valeurs ?".

Le parolier de Jenifer, récemment contaminée par le coronavirus, n'a pas encore réagi à ces accusations, mais son avocat Me Antoine Vey a déclaré au Parisien : "Depuis fin 2019, mon client est victime de publications calomnieuses et très évolutives sur les réseaux sociaux, orchestrées par un groupe de personnes de manière concertée et malveillante. La démarche qui consiste à accuser quelqu'un par voie de presse, avant même qu'il n'ait été entendu par l'autorité judiciaire, n'est pas acceptable".

Par J.F.