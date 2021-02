Jenifer : Mario Barravecchia sans nouvelle depuis dix ans, il se confie (Exclu vidéo)

En décembre dernier, dans "Good Morning Week-End" sur Non Stop People, Mickael Dorian avait reçu Aurélie Konaté, ancienne candidate de la saison 2 de la "Star Academy". Lors de son passage, elle avait donné quelques détails sur l'édition spéciale 20 ans de "La Star Academy". "On ne peut pas dire qui sera présent pour cette émission. Je peux vous dire que c'est un documentaire pour fêter les 20 ans. Ça a été tourné à la rentrée", confiait-elle.

Et de poursuivre : "C'est vrai que moi, j'ai toujours refusé. On m'a proposé plusieurs fois de participer à des rétrospectives, des documentaires... J'ai toujours dit non. Pas de rejet, je ne voyais pas l'intérêt que j'avais à apporter à ce genre d'émission. Mais là c'était les 20 ans. Je trouvais important de fêter ces 20 ans, de retrouver certains copains". Elle s'était aussi livrée sur son ressenti pendant le tournage. "Je sais que j'ai énormément pleuré (...) Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette émotion-là en voyant les images devant moi. Ça a été assez émouvant. C'était un joli moment", disait-elle.

"C'est une femme que j'admire beaucoup"

Ce mercredi 10 février, Jordan de Luxe a reçu Mario Barravecchia dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Ce dernier a participé à la toute première saison de la "Star Academy", en 2001, aux côtés de Jenifer. S'il a confié de ne pas l'avoir vu depuis dix ans, il espère la retrouver pour les 20 ans de la 'Star Academy'. "Je pense et je l'espère qu'on se verra pour les 20 ans de la 'Star Academy'. Je sais qu'il y a une émission qui se prépare. Je serai très heureux de la voir, je vais être très ému (...) C'est une femme aujourd'hui que j'admire beaucoup. Elle a une très belle carrière. Je la vois épanouie, avec ses enfants. J'ai envie de la revoir", a-t-il dit.

Mario Barravecchia avait tenté de réunir tous ses anciens camarades de l'émission, sans succès. "J'avais essayé d'organiser il y a quelques années un dîner avec tous les anciens camarades de la 'Star Academy 1'. J'ai eu très peu de réponses et très peu de retours. Quand je vois l'ambiance et l'amitié qu'il y a entre les candidats de la 'Star Academy 4', ça me fait plaisir pour eux, et ça me fait de la peine pour nous parce que je me dis que c'est tellement dommage d'avoir comme ça coupé les liens, à part avec Olivia Ruiz (...) On fait partie d'une famille et quand celle-ci se décompose, ça rend triste", a-t-il déploré.

