Jenifer prête à faire un break dans sa carrière : la raison révélée ?

Après son dernier album "Nouvelle Page", Jenifer serait prête à écrire un autre chapitre de sa vie... loin des feux de la rampe. Vendredi 13 décembre, la chanteuse était invitée sur les ondes de RTL. Lors de son passage, l'interprète de "Ma révolution" a annoncé qu'elle songeait à faire une pause dans sa carrière, à l'image d'autres artistes comme Amir. "J'ai envie de me poser", a-t-elle amorcé. "Peut-être que ça va prendre deux semaines, peut-être un mois, peut-être un an mais en tout cas je prendrai le temps pour pouvoir conter une histoire le plus sincèrement possible", a-t-elle ainsi avoué.

Jenifer prête pour un troisième enfant ?

Mardi 17 décembre, l'équipe de "Touche Pas à Mon Poste" a évoqué les confidences de Jenifer. Aux yeux de Bernard Montiel, l'artiste veut simplement se reposer. "Elle a eu besoin de faire le point, et surtout de redevenir très sincère pour son prochain album. Elle veut prendre du temps, c'est normal, c'est légitime", a estimé le grand ami de Laura Smet. Balivernes, selon Fabien Lecœuvre. Derrière les déclarations de Jenifer, le chroniqueur voit une annonce très personnelle. "Moi je pense qu'une femme de 37 ans qui décide de s'arrêter après une année triomphale, qui vient de se marier, elle peut peut-être faire un troisième et dernier enfant", a ainsi lancé Fabien Lecœuvre. Et de poursuivre : "C'est une question qui se pose, il n'y a pas de certitude. Mais en tout cas ça ressemble à ça". Pour rappel, Jenifer est déjà la maman de deux enfants, Aaron (16 ans) et Joseph (5 ans). Elle s'est mariée en août dernier avec Ambroise Fieschi. Donnons-lui le temps ?

Par Laura C-M