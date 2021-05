Jenifer : Ses touchantes confidences sur ses souvenirs de la Star Academy

Près de 20 ans après son passage dans l’émission Star Academy, Jenifer a décidé de se replonger dans ses souvenirs. D’ordinaire discrète sur son passé au sein de l’émission de TF1, la chanteuse a publié ce vendredi 14 mai sur les réseaux sociaux un émouvant message alors que l’émission fête ses 20 ans : "Parce qu'il y a plusieurs vies dans une vie, la mienne a été marquée par tellement d'étapes importantes qui ont fait de moi celle que je suis. Et parmi tous ces moments de vie, il y en a un si particulier qui m'a totalement transformée et libérée à la fois. Le soir du 20 octobre 2001 je découvrais le fameux château de Dammarie-les-Lys entre pudeur et insouciance. Je n'avais que 18 ans, et cette aventure s'apparentait plus pour moi à un départ en colonie de vacances qu'un rêve de star".

"je mesure encore plus la chance que j'ai de vous savoir toujours là"

Jenifer a ensuite évoqué sa consécration au moment où elle a remporté la Star Academy : "Et puis le jour de la finale arrive tellement vite moi qui n'avais même pas imaginer rester plus de 2 semaines, je suis toujours là 84 jours après. Et nous étions tous très très loin de la réalité, totalement inconscients de ce qu'il se passait derrière les écrans de télévision, de l'engouement du public pour la Star Academy, la passion et l'affection de ces millions de téléspectateurs qui nous portaient sur chaque prime. Il n'y avait pas de réseau sociaux à cette époque et nous vivions en vase clos au château. Et puis, arrive le moment où Nikos fait durer le suspens pour annoncer enfin le vote du public. Je ne comprends plus rien, je pleure, je ris, on s'embrasse tous, on se serre fort, Nikos répète mon nom 9 fois jusqu'à ce que je comprenne enfin ce qu'il se passait les jours qui suivirent furent dingues, intenses, éprouvants. De l'enfermement, je passais à un tsunami d'interviews, un enchaînement de séances dédicaces, un emballement médiatique, un déchaînement d'amour du public qui me permettait pour la première fois de mettre enfin des visages et des noms sur tout ce qui m'avait porté jusqu'à la victoire".



Jenifer a ensuite remercié ses fans : "En écrivant ce petit texte, je mesure encore plus la chance que j'ai de vous savoir toujours là, toujours présent 20 ans après, d'un amour intact et indéfectible, savoir que vous avez su transmettre cette relation si particulière à tant d'autres qui n'étaient pourtant pas nés à l'époque de la Star Ac. Cette émission reste pour nous tous notre madeleine de Proust, comme une photo dont on ne veut pas se séparer, un peu de nostalgie d'hier... Je vous ai aimés immédiatement, je vous aime tellement plus fort encore. Quelque chose me dit que l'on va se revoir très très vite".

Quelque chose me dit que l’on va se revoir très très vite ... pic.twitter.com/R6QzArfo0u — Jenifer (@JeniferOfficiel) May 14, 2021

Par Alexia Felix