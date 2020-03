Jenifer : son généreux geste à destination des soignants

Si la population française est priée de respecter les mesures de confinement, le personnel soignant notamment redouble d’efforts pour contenir l’épidémie de coronavirus. Des médecins retraités sont appelés en renfort, les infirmières ne comptent plus leurs heures… Dans ce contexte, une prise de conscience générale envers le personnel de santé s’est réalisée. Les Français applaudissent tous les jours à 20h à leurs fenêtres pour remercier le travail des soignants malgré leurs manque de moyens. Des cagnottes en ligne ont été créées pour fabriquer du matériel de protection supplémentaire. Les personnalités publiques se mobilisent également. Comme de nombreux artistes, Jenifer a fait don d’une robe de sa tournée.

"Montrons-leur que nous prenons soin d’eux comme ils le font pour nous"

"Pendant que nous sommes tous confinés, le personnel soignant se retrouve au premier rang face au virus" écrit la chanteuse de retour sur les réseaux sociaux. Puis elle explique son geste. "L’association SPS est à leur écoute 24h/24 et 7j/7 pour les aider à surmonter cette épreuve psychologique si terrible. C’est aussi ça notre rôle d’artiste que de mettre en lumière tout ce qui pourra aider les soignants, mais aussi les familles touchées par la maladie". Chaque personne peut faire un don en s’inscrivant sur le site et la robe de la chanteuse sera remportée après un tirage au sort. Une initiative en partenariat avec la radio NRJ. Jenifer rend un dernier hommage aux soignants dans son post : "On compte sur vous pour faire un don, quel que soit le montant. Montrons-leur que nous prenons soin d’eux comme ils le font pour nous". D’autres personnalités ont pris part à cette initiative. Parmi elles, M Pokora, Amel Bent ou encore Bilal Hassani.

Par Non Stop People TV