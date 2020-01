Jenifer : son hommage bouleversant à sa toute première parolière

Alors qu’elle est de retour avec un album, symboliquement baptisé "Nouvelle Page", Jenifer souhaite désormais prendre le large. Après une année mouvementée et une tournée dans toute la France, la chanteuse de 37 ans aspire à d’autres horizons, désireuse de faire une pause dans sa carrière pour prendre soin des siens. Mais cette année 2020 commence dans la douleur pour Jenifer. Alana Filippi, chanteuse et parolière de renom, est décédée dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 janvier. Elle avait collaboré avec de nombreux grands noms de la musique française, à l’instar justement de Jenifer, mais aussi de Maurane, Grégory Lemarchal ou encore Calogero. Ce dernier lui a d’ailleurs rendu un hommage poignant sur les réseaux sociaux, particulièrement touché par la disparition d’Alana Filipi. Tout comme Jenifer.

L’une des "plus belles rencontres"

Et pour cause, si elle brille encore aujourd’hui sur la scène musicale française, Jenifer doit cette extrême popularité à des titres qui ont dessiné les contours de sa longue carrière. Des titres comme "J’attends l’amour", et "Secrets défense", écrits par Alana Filippi alors que Jenifer se lançait à peine dans le grand bain après avoir gagné la Star Academy. Sur son compte Instagram, la chanteuse a ainsi tenu à rendre elle aussi hommage à cette plume si particulière, en légende d’une photo d’Alana Filippi. "Alana Filippi fait partie des premières et des plus belles rencontres que j’ai pu faire. Elle est l’auteur de ma toute première chanson" a-t-elle sobrement commenté, tout en pudeur et fidèle à elle-même. Une douleur partagée par Calogero, qui a quant à lui écrit dans un post Instagram : "Alana Filippi est partie dans la nuit... C’est avec ses mots que je suis venu jusqu’à vous. Je les chanterai toujours. Fais un beau voyage Alana, je t’aime. Calo."

Par Sarah M