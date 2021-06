Jenifer : son nouveau projet "laisse à désirer" selon ses fans

Un duo inattendu mais apprécié. Jenifer et Léa Castel se sont réunies autour d’un projet commun. Les deux chanteuses viennent d’enregistrer un single intitulé "Résister". Si les fans de Jenifer et Léa Castel semblent adorer ce nouveau duo ainsi que les premières notes du morceau dévoilées sur les réseaux sociaux, un détail ne leur a pas échappé. Et celui-ci a été moins bien accueilli par le public. Il s’agit de… la pochette du single en question.

"Dommage pour le collage photos"

Ce lundi 31 mai 2021, Léa Castel a posté la photo de la pochette sur son compte Instagram pour annoncer la date de sortie du single. Les commentaires ne sont pas tous élogieux. "Vivement vendredi ! Sinon la pochette on en parle ?", "La pochette laisse clairement à désirer, m’enfin..", "On dirait un montage des années 80", "Dommage pour le collage photos", "Bon je n’aime pas du tout la pochette", peut-on lire dans les nombreux commentaires. Un autre internaute a interrogé les deux chanteuses : "Une photo à deux n'était pas possible, il fallait faire un montage ? Pas terrible…". En fait, Jenifer a une bonne excuse. Devenue récemment maman d’un troisième enfant, l’ancienne coach de "The Voice" n’a pas pu participer à un éventuel shooting organisé pour l’occasion. C’est aussi en raison de son accouchement que Jenifer n’est pas apparue dans le documentaire consacré aux 20 ans de "La Star Academy" (émission qui l'a fait connaître du grand public en 2001), diffusé sur TF1.

Par Matilde A.