Jenifer : son surprenant nouveau projet loin de la musique

C’est sur Instagram que Jenifer a fait cette étonnante annonce ce lundi 18 mai. Alors qu’elle laissait planer le doute sur ses futurs nouveaux projets, l’ancienne jurée de The Voice a surpris tout son monde. Celle qui a remporté la première saison de la Star Academy et connaît une carrière musicale à succès s’illustre également devant la caméra sur le petit-écran notamment. Mais c’est loin de ces deux milieux que Jenifer a choisi de rebondir. La maman d’Aaron et de Joseph ajoute une nouvelle corde à son arc en annonçant le lancement d’une collection d’objets de décoration avec la marque Exsud Design. "Une autre de mes passions" révèle celle qui a fait un geste généreux pour les soignants.

Des internautes sous le charme de ce projet

Ligati est le nom donné à la collection que la chanteuse a imaginé "à la fois électrique, vintage, chic et glamour" afin de "réchauffer vos intérieurs ou extérieurs". La commercialisation des objets est prévue en septembre prochain. Sur le cliché qui accompagne l’annonce, Jenifer apparaît lisant dans un canapé aux multiples oreillers colorés. De nombreux objets de décoration sont présents dans la pièce. Des indices pour ceux qui souhaiteraient acquérir les pièces de la collection Ligati ? Quoiqu’il en soit, Jenifer peut compter sur le soutien des internautes. Ces derniers la félicitent pour ce nouveau projet en commentaires. "Tellement hâte de voir ça", "Tu nous surprendras toujours", "J’achète directement", "Tu fais vraiment de tout, c’est incroyable".

Par Non Stop People TV