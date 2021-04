Jennifer Lopez confirme sa rupture avec Alex Rodriguez après 4 ans de relation

Le 12 mars dernier, la presse américaine annonçait massivement la rupture entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. Le très sérieux Page Six révélait notamment que la chanteuse et le joueur de baseball ont rompu leurs fiançailles après avoir reporté à deux reprises leur mariage à cause de la pandémie. Au lendemain de ces annonces, le couple rétorquait en publiant un communiqué assurant qu'ils sont toujours ensemble et qu'ils "travaillent" sur leur relation. "Ils ont connu une période difficile. Mais ils ne se sont pas séparés... Elle travaille en République dominicaine et il est à Miami, il est donc difficile pour eux de se voir" déclarait dans le même temps, une source proche du couple.



Et tout juste un mois après ces révélations, le couple fait volte-face et confirme leur séparation. Ce jeudi 15 avril 2021, le site People relaye un communique envoyé par la chanteuse et la champion à l'émission "Today", dans lequel ils expliquent qu'ils ont réalisé qu'ils s'entendaient "mieux en tant qu'amis" et ont décidé qu'ils allaient tout faire pour le rester. Une rupture qui intervient donc deux ans après leurs fiançailles et quatre ans après le début de leur romance. "Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir les uns les autres sur nos activités et projets communs. Nous nous souhaitons le meilleur" assurent les anciens amants dans le communiqué.

Une relation marquée par les scandales

Durant ces quatre années de relation, Jennifer Lopez a dû faire face à plusieurs reprises, aux rumeurs d'infidélité de la part de son compagnon. Si un premier scandale avait éclaté en mars 2019 juste après l'annonce de leurs fiançailles, le sportif a été accusé il y a quelques mois, d'avoir entretenu une liaison secrète avec une candidate de téléréalité américaine prénommée Madison LeCroy.



Après cette nouvelle rumeur, le sportif avait alors tout fait pour reconquérir Jennifer Lopez... en vain. Pas de quatrième cérémonie pour la bomba latina qui a été mariée à Ojani Noa, Chris Judd et Marc Anthony.

Par E.S.