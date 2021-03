Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se séparent après leurs fiançailles

Le mariage entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ne devrait finalement pas avoir lieu. Le couple qui s’était fiancé en mars 2019, aurait rompu selon les médias américains ce vendredi 12 mars. Ensemble depuis quatre ans, la chanteuse et l'ancien joueur de baseball avaient dû reporter à deux reprises leur mariage à cause de la pandémie. Pourtant, cette annonce n'a pas totalement surpris les fans. Des rumeurs avaient circulées autour d'une relation de Alex Rodriguez avec Madison LeCroy, candidate de l'émission de télé-réalité américaine Southern Charm. Si le sportif de 45 ans avait démenti cette rumeur, une source a confié auprès de US Weekly que cela aurait joué dans leur possible séparation : "Le scandale Madison LeCroy est la raison pour laquelle ils se sont finalement séparés. Ils avaient déjà des problèmes mais Jennifer était vraiment embarrassée par l'affaire".

Ils avaient suivi une thérapie de couple

Durant le confinement, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez avaient suivi une thérapie de couple. Actuellement en tournage en République dominicaine, l'actrice et chanteuse a partagé sur Instagram une publication avec écrit "trouver une bonne raison de rire aujourd'hui", tandis qu'elle a publié en story un cliché où sa fille Emme pleure dans les bras de son ex-mari Marc Anthony. "Quand ils sont tristes mais que maman et papa sont là. Je t'aime et je suis tellement fière de toi...", a-t-elle écrit. De son côté, Alex Rodriguez a partagé un cliché de lui sur un bateau à Miami. "Ça ne me dérange pas. Juste prendre un voilier… Quels sont vos projets pour le week-end ?", a-t-il écrit avec une pointe d’ironie.

Par Marie Merlet