Jennifer Lopez séparée d'Alex Rodriguez : retrouvailles surprises dans un lieu symbolique

Le 15 avril dernier, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont confirmé les rumeurs qui enflaient depuis plusieurs semaines et confirmé la fin de leur couple. C'est dans un communiqué officiel relayé par le site "People" que la chanteuse et le champion de base-ball ont fait cette surprenante annonce. Jennifer Lopez et Alex Rodriguez y expliquaient qu'ils s'entendaient "mieux en tant qu'amis" et ont décidé qu'ils allaient tout faire pour le rester. Leur rupture intervient deux ans après leurs fiançailles et quatre ans après le début de leur romance. "Nous avons réalisé que nous étions mieux en tant qu'amis et sommes enthousiastes à l'idée de le rester. Nous continuerons à collaborer et à nous soutenir l'un et l'autre dans nos entreprises communes et projets communs. Nous souhaitons le meilleur aux enfants de l'un et de l'autre. Par respect pour eux, le seul commentaire que faisons est un merci à tous ceux qui nous ont adressé des mots gentils et nous ont soutenus", font savoir Jennifer Lopez et Alex Rodriguez dans ce même communiqué.

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez dînent ensemble à Los Angeles

Visiblement, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont restés en très bons termes après leur séparation. Comme le dévoilent nos confrères de "Page Six", Jennifer Lopez et Alex Rodriguez se sont revus le vendredi 23 avril dernier. Les ex-fiancés ont dîné au restaurant de l'hôtel 5 étoiles Bel-Air, à Los Angeles. Un lieu symbolique puisqu'ils y avaient eu leur premier rendez-vous amoureux, en 2017. Si les millions de fans du couple espèrent qu'un retour de flamme soit possible, personne ne sait réellement ce que se sont dit Jennifer Lopez et Alex Rodriguez lors de leur dîner en tête-à-tête.

Par Matilde A.