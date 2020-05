Jennifer Lopez : son mariage reporté, la chanteuse "dévastée"

Ce qui doit être le plus beau jour de notre vie peut rapidement se transformer en cauchemar. Alors que de nombreux amoureux devaient se dire "oui" cette année, cela devra attendre encore un peu. Et pour cause, la crise du coronavirus a mis à mal de nombreux événements privés ou publics.

En avril dernier, Jennifer Lopez qui vient de fêter ses 50 ans, faisait part de ses inquiétudes à Ellen DeGeneres concernant son mariage : "Honnêtement, je ne sais vraiment pas ce qu'il va se passer maintenant, pour les dates et autres choses du genre. Nous sommes juste dans l'attente, comme le reste du monde. Nous allons devoir attendre et voir dans quelques mois, en fonction de la manière dont on va sortir de tout ça"

"Je suis dévastée"

Et il semblerait que les doutes de la chanteuse soient désormais confirmés. Elle devait se marier cet été avec son compagnon Alex Rodriguez mais leur union a été reportée sine die. Elle s'est confiée à ce sujet lors d'une interview accordée à l'émission américaine The Today Show. "Après le Super Bowl et World of Dance, j'avais prévu de prendre un congé, et c'est ce que nous faisons. Mais en même temps, on avait plein de choses prévues pour cet été et cette année, mais tout est en suspens en ce moment."

Jennifer Lopez doit prendre son mal en patience : "Il n'y a plus d'organisation pour l'instant... On doit juste attendre et voir comment ça se passe. Je suis un peu dévastée parce que nous avions de super projets mais je me dis aussi (...) que Dieu en a un plus grand, donc nous devons juste attendre et voir" a-t-elle déclaré.

Par J.F.