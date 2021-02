Jérémy Frérot : ses confessions sur sa paternité

Avec Laure Manaudou, Jérémy Frérot vit une belle histoire d'amour depuis 2015. Le couple installé dans le sud-ouest de la France, a eu un fils, Lou, né en 2017, et un deuxième garçon né en janvier 2021. "Avec cet accouchement à domicile, j'ai réalisé encore plus toute la force des femmes à donner la vie. Sans péridurale, avec une assistance médicale réduite, c'est tout autre chose. Tout s'est bien passé, la sage-femme qui était présente nous a beaucoup aidés mais nous sommes bien fatigués !", avait confié le jeune papa sur la naissance de son deuxième enfant. Aujourd’hui en pleine promotion pour son album "Meilleure vie", Jérémy Frérot qui était en pause lorsque son premier garçon est né, s'est confié sur sa parternité dans 50mn Inside ce samedi 20 février.

De retour dans sa région

"Deuxième enfant, deuxième album. Je ne ferais pas plus d'enfants mais je pense que je ferais plus d'albums", a confié le chanteur. De retour dans sa région du Bassin d'Arcachon depuis un an et demi, Jérémy Frérot a ajouté : "Je ne me voyais pas faire autrement que de revenir ici et éduquer mes enfants dans cet environnement ici. J'ai grandi là et j’étais hyper heureux, donc il fallait que j'offre ça à mes enfants". Egalement invité de l'Hebdo musique sur W9, le chanteur a raconté comment il avait demandé en mariage Laure Manaudou : "J'ai fait ma demande en mariage en Islande sur un volcan. En fait j'avais la bague dans la poche et je me demandais comment j'allais faire et à un moment donné j'ai vu cette étendue avec plein de volcans partout. Je me suis arrêté, j'ai proposé qu'on monte au sommet et je l'ai fait là".

Par Marie Merlet