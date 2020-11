Joey Starr se moque de Jean Castex et de sa gestion du coronavirus

Depuis le début de la crise sanitaire, Joey Starr n'hésite pas à dire ce qu'il pense. En effet, le rappeur est bien connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. En octobre dernier au micro d'Europe 1, il prenait position concernant les nouvelles mesures gouvernementales. "Tout ce qu’il se passe autour de moi m’intéresse à mort. On ne sait pas trop. Il y a des chiffres, mais ce n’est pas très lisible, tout ça. On acte sans forcément comprendre, ou savoir." Il était même allé plus loin en défendant publiquement Nicolas Bedos et sa tribune contre les mesures barrières. " Ce qui m'apparaît de plus en plus évident, c'est que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il est en retard sur les masques et sur tout".

"Élu employé du mois"

Et il semblerait que chaque décision prise part l'exécutif fasse réagir JoeyStarr. En effet, il a décidé de fermer les petits commerçants, mais de laisser les grandes surfaces ouvertes. Une décision que beaucoup de Français réfutent, et particulièrement Joey Starr, qui s'en est récemment pris à Jean-Luc Mélenchon.

Le rappeur a posté un photo-montage de Jean Castex, élu "employé du mois" chez Amazon. Il ajoute ensuite en légende de la photo : "Bientôt le Black Friday ou comment achever les petits commerçants. On ne peut pas se tromper sur tout sans en avoir l’intention !!!". Un post vivement soutenu par les abonnés du rappeur qui appellent au "boycott" d'Amazon : "Je n’engraisserai pas Amazon", "Quoi qu’il en coûte, no Amazon" peut-on lire en commentaire.

Par J.F.