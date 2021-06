JoeyStarr en guerre avec Kool Shen ? "Il se comporte comme une gonzesse"

Entre JoeyStarr et Kool Shen, c’est une longue histoire. Ensemble, les deux hommes ont écrit certaines des plus belles pages du livre du rap français. Séparés depuis de longues années, ils s’étaient retrouvés en en 2019 le temps d’une tournée événement à travers la France. Malheureusement, ces retrouvailles n’ont visiblement pas arrangé leurs relations. Invité de l’émission The Call sur YouTube, JoeyStarr s’est en effet lâché lorsqu’est arrivé le moment d’évoquer son ancien acolyte : "J'ai appris il y a deux semaines que Kool Shen m'avait bloqué sur son téléphone depuis trois mois !" a-t-il révélé, "Il est trou du c*l, il est trou du c*l ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà quoi !".

Un film sur NTM en novembre

Quant aux chances de voir les deux hommes se réconcilier dans un futur proche, elles semblent extrêmement faibles. Il ne faudra en tout cas a priori pas compter sur JoeyStarr pour faire le premier pas : "Quoi ? Je vais faire quoi ? Il n'a jamais voulu faire la gonzesse mais pourtant il se comporte comme une gonzesse" a ajouté le rappeur. Bref, pas sûr de les voir assurer la promo de "Suprêmes", le film qui leur est consacré dont la sortie est prévue pour novembre 2021. Et ce même si le film sera diffusé en séance de minuit au Festival de Cannes...

Par Benjamin S.