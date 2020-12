JoeyStarr : Nicoletta revient sur leur rencontre "magique" et "inespérée" (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a pu s'entretenir avec des stars telles que Gil Alma, Danièle Evenou, Chimène Badi, Booder, Chantal Goya ou encore Pierre Billon. Ce dernier s'était confié sur Johnny Hallyday pour qui il a écrit de nombreuses chansons, notamment "J'ai oublié de vivre" (1977).

Ce jeudi 3 décembre, Nicoletta est l'invitée d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel la chanteuse est revenue sur ses plus grands succès, notamment avec son titre "Mamy Blue" sorti en 1971. Cette chanson a été adaptée par Ray Charles. Ce dernier lui avait fait un compliment qu'elle n'a pas oublié, à savoir : "Vous êtes la seule blanche à avoir une voix de noir".

"C'est un type formidable"

Dans un second extrait, Nicoletta parle de JoeyStarr avec qui elle a partagé la scène plusieurs fois et qui, en 2011, avait repris son célèbre titre "Mamy Blue". "JoeyStarr, c'est la rencontre magique et inespérée. C'est quelqu'un de surprenant. C'est mon Rambo et mon Raimbault parce qu'il écrit très bien. En plus, quand il faut cogner, il cogne. Quand il est en colère après quelqu'un, ça y va. Mais il s'est beaucoup calmé (...) Il a toujours des jolies phrases, il sait où il en est", dit-elle à l'animatrice.

Pendant le confinement, la chanteuse a pris de ses nouvelles. "Je lui demande comment il va, par texto (...) Il me répond : 'Tout va bien. Surtout, je suis content, je m'entends très bien avec moi-même'. Il a de l'humour, il met les choses au-dessus du panier et puis il a une intelligence extraordinaire parce qu'il a surtout à la base une intelligence du coeur. Je sais tout ce qu'il fait, pour les associations... C'est un type formidable", raconte-t-elle.

