JoeyStarr nu sur Instagram : le rappeur répond aux critiques

Les soirées arrosées des célébrités ne passent pas inaperçues et c'est JoeyStarr qui en fait, depuis le vendredi 27 décembre, les frais. Un bad buzz autour de la star agite la Toile. En vacances à Dubaï avec son ami le DJ Cut Killer, le rappeur a voulu montrer aux internautes la vue imprenable depuis la fenêtre de son hôtel de luxe. La vitrine a renvoyé son reflet et un détail n'a pas échappé à ceux qui visionnaient sa story Instagram... Le membre de NTM , alcoolisé, était entièrement nu et toute son anatomie était nettement visible ! Certains, dérangés par cette exhibition, ont prévenu l'artiste tandis que d'autres, plus choqués, ont tenté de lui faire la morale...

"BiG up à toutes les c******* molles"

La vidéo et les captures d'écran de celle-ci ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, ce qui a fait réagir l'ex de Béatrice Dalle : “C’est les mêmes qui pensent que tu agis pour le buzz quoique tu fasses et qui sont en fait capables de tout pour rien... Big up à toutes les couilles molles qui se sentent obligées de m’expliquer ce qu’il faut que je fasse ou pas surtout quand c’est fait par inadvertance” a-t-il répondu à ses détracteurs. La grande gueule du rap français a ensuite tourné en dérision l'incident en partageant des détournements humoristiques de cette vidéo : l'éléphant Babar cachant ses parties intimes ou le corps de l'homme de 52 ans légendé avec des conseils pour protéger sa peau du soleil.