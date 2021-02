JoeyStarr : son violent coup de gueule contre le gouvernement

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses célébrités poussent des coups de gueule contre les décisions du gouvernement.

Et pour cause, les artistes sont très touchés par cette crise sanitaire étant donné que les salles de spectacles et de cinémas n'ont pas le droit d'ouvrir leurs portes. Ils n'hésitent donc pas à monter au créneau et interpeller le gouvernement afin que ces derniers changent d'avis et réouvrent les lieux cultures. Mais malheureusement, malgré les nombreux appels, l'exécutif n'a pas encore accédé à leur demande.

En octobre dernier, JoeyStarr s'en prenait donc à Jean Castex au micro d'Europe 1 : "Tout ce qu’il se passe autour de moi m’intéresse à mort. On ne sait pas trop. Il y a des chiffres, mais ce n’est pas très lisible, tout ça. On acte sans forcément comprendre, ou savoir."

"Tu restes chez toi et tu fermes ta g*****"

JoeyStarr ajoutait ensuite : "Ce qui m'apparaît de plus en plus évident, c'est que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il est en retard sur les masques et sur tout".

Mais il semblerait que malgré le temps qui passe, le rappeur n'ait pas changé d'avis sur la manière dont le gouvernement gère la crise sanitaire. Ce dimanche 31 janvier, il déclarait au micro de Sud Radio : "On est encore dans ce sentimentalisme. Que ce soit Noël, le jour de l’an, les soldes (…) On ne va pas y arriver tout de suite si on a pas des décideurs, pour abriter, décider. Moi je serais prêt à ce qu’on me dise ‘Tu restes chez toi pendant un mois et tu fermes ta g*****’ pour qu'on puisse revivre une vie normale après".

Par J.F.