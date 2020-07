Johnny Hallyday : Albums, documentaire, biopic... Laeticia Hallyday fait le point

Laeticia Hallyday est finalement sortie de son silence dans un long entretien avec nos confrères de Paris Match. La veuve de Johnny Hallyday s’est notamment confiée pour la première fois sur l’accord trouvé avec Laura Smet concernant l’héritage du rockeur disparu : "Ça a été difficile de lâcher, parce que Johnny et moi nous sommes fait des promesses que je ne pouvais pas renier. On a voulu respecter les volontés de Johnny tout en faisant preuve de justice. Que l’on propose à David de bénéficier des droits d’interprète des deux albums sur lesquels il a travaillé avec son père, “Sang pour sang” et “Cadillac”, c’était évident. Et que Laura dispose des droits de la chanson qui porte son nom, ça allait de soi. Johnny ne l’avait pas écrit, mais c’est juste. Je sais, moi, que son testament, quoi qu'on en pense, était un vrai testament d'amour. Il n'a jamais voulu faire du tort à ses aînés. Je pense qu'il souhaitait nous protéger tous, et plus particulièrement Jade et Joy, parce qu'elles étaient plus petites. J'espère qu'à présent tout le monde le comprend".

"Il nous a laissé bien des choses"

Laeticia Hallyday a profité de cet entretien pour révéler les projets en préparation. Selon la mère de Jade et Joy, Johnny Hallyday aurait laissé plusieurs chansons que le public n’a pas encore entendues : "Il nous a laissé bien des choses. Après tout ce qu'on vient de traverser, c'est important de se remettre à la musique, de travailler sur des projets qu'on avait lancés: des documentaires, des biopics, des albums". Laeticia Hallyday a également donné des informations au sujet du documentaire sur dernier road-trip de Johnny Hallyday aux Etats-Unis datant de 2016 : "Le film sur son ultime road-trip à moto, avec ses amis, quelques mois avant sa mort, sortira en novembre. C'est un projet auquel il tenait. (...) J'ai participé au montage, à la réalisation. C'est bouleversant. On y trouve le cœur de son rêve américain (...) À l'écran, on voit Johnny épuisé mais heureux. Il ne voulait rien montrer".

Par Alexia Felix