Johnny Hallyday : Babeth Etienne absente à son enterrement, elle en dévoile la raison (Exclu vidéo)

En décembre 2017, Johnny Hallyday décédait à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer des poumons. Si sa carrière a marqué les esprits, ses histoires d'amour ont aussi passionné ses fans. Alors qu'il était en plein divorce avec Sylvie Vartan - la mère de son fils David Hallyday - le chanteur faisait la rencontre de Babeth Etienne lors du mariage d'Eddy Mitchell en mai 1980.

Après ce divorce, il lui a proposé de se fiancer. Un moment gravé dans la mémoire de Babeth Etienne, comme elle l'a raconté en novembre dernier dans l'émission "Que sont-ils devenus ?" de Jacques Sanchez sur Non Stop People. "Je ne m'y attendais pas du tout. Ces fiançailles sont arrivées un peu comme un cadeau (...) On vivait une passion absolument extraordinaire tous les deux", disait-elle. Leur mariage a été célébré le 1er décembre 1981 à Los Angeles. Mais après deux mois d'union, ils se sont séparés.

"Je ne connais personne de cette famille"

Ce vendredi 15 janvier, Babeth Etienne était l'invitée de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Un entretien qui a permis à l'ex-femme de Johnny Hallyday de faire quelques confidences. Ainsi, elle a révélé ne connaître aucune des ex-femmes du chanteur, de Laeticia Hallyday à Adeline Blondieau en passant par Nathalie Baye ou encore Sylvie Vartan. "Je ne connais personne de cette famille", a-t-elle continué.

Dans son livre "Je me souviens de nous", Babeth Etienne écrit au sujet de l'enterrement de Johnny Hallyday auquel elle n'a pas été conviée : "J'ai demandé à son entourage, mais personne ne m'a répondu comme si je n'avais jamais existé". Face à Jordan de Luxe, elle a réagi. "J'ai même entendu dire il n'y a pas très longtemps : 'On croyait que vous étiez décédée'. C'est quand même un peu choquant d'entendre ça", a-t-elle lâché. Et de conclure sur son livre : "J'ai voulu simplement décrire un Johnny comme je l'ai connu, un homme généreux, charismatique, romantique... On entend des choses qui ne sont pas très jolies, il ne mérite pas ça".

Par Non Stop People TV