Johnny Hallyday - Babeth Étienne : leur histoire d'amour "minimisée", elle se confie (Exclu vidéo)

En décembre 2017, le monde de la musique perdait l'une de ses plus grandes voix, à savoir Johnny Hallyday. Si sa carrière a marqué les esprits, ses histoires d'amour ont aussi passionné ses fans. Alors qu'il était en plein divorce avec Sylvie Vartan, le rockeur faisait la rencontre de Babeth Etienne lors du mariage d'Eddy Mitchell en mai 1980. Après ce divorce, il lui a proposé de se fiancer. "Je ne m'y attendais pas du tout. Ces fiançailles sont arrivées un peu comme un cadeau (...) On vivait une passion absolument extraordinaire tous les deux", a-t-elle confié sur le plateau de "Que sont-ils devenus ?" sur Non Stop People.

Leur mariage a été célébré le 1er décembre 1981 à Los Angeles. Mais après deux mois d'union, ils se séparent. "C'était une femme douce, saine, discrète, toujours de bonne humeur et désintéressée. Lors que nous avons divorcé (...) elle n'a pas essayé de profiter de la situation. Avec le recul, je m'aperçois qu'elle a été l'une des femmes les plus dignes de ma vie", confiait-il dans l'ouvrage "Dans mes yeux", co-écrit avec Amanda Sthers en 2013.

"Je trouve ça un peu réducteur..."

Invitée par Jacques Sanchez dans "Que sont-ils devenus ?" pour parler de son nouveau livre baptisé "Je me souviens de nous", Babeth Etienne est revenue sur son histoire d'amour avec Johnny Hallyday. L'occasion pour elle d'expliquer pourquoi elle trouve que ce qu'elle a vécu avec le défunt chanteur a été "minimisé" dans les médias.

"Je suis contente d'avoir écrit ce livre, parce que je trouve que mon histoire avec Johnny a quand même été très minimisée. Quand j'écoute un peu ce qu'on dit aujourd'hui, mon histoire avec Johnny ne s'est résumée qu'à 60 jours de mariage. 60 jours de mariage pour avoir connu quelqu'un la veille pour m'être mariée le lendemain, je trouve ça un peu réducteur quand même", a-t-elle lâché. Une histoire d'amour qui, en réalité, a duré trois ans. "Je suis contente de pouvoir partager cette histoire, et de la raconter", a-t-elle conclu.

Par Non Stop People TV