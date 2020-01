Johnny Hallyday : ce lieu symbolique de Paris qui sera rebaptisé à son nom

Deux ans après sa mort, personne n'oublie Johnny Hallyday. Dans les médias, et en dépit de la vive polémique autour de son héritage, ceux qui ont côtoyé le rockeur, de près ou de loin, ne cessent d'honorer sa mémoire avec des anecdotes toujours plus étonnantes. Il faut dire que la vie de Jean-Philippe Smet, de son vrai nom, n'a jamais été un long fleuve tranquille, entre mariages, divorces, naissances et coups de sang. Un personnage à part, véritable bête de scène qui, deux ans après sa mort, manque toujours autant aux Français. En juin dernier, Laeticia Hallyday s'était ainsi rendue à Toulouse pour inaugurer une place baptisée au nom de Johnny. L'occasion pour la veuve du rockeur, accompagnée de ses filles Jade et Joy, de livrer un vibrant discours face à une foule de fans.

Esplanade Johnny Hallyday

Et Laeticia Hallyday pourrait bien réitérer l'exercice, puisque la ville de Paris planche elle aussi sur un prochain hommage au rockeur. D'après les informations du Parisien, la mairie de la ville lumière devrait bientôt inaugurer une place au nom de Johnny Hallyday. "Les discussions ont eu lieu directement entre la famille et Anne Hidalgo" a ainsi confié une source proche du dossier au HuffPost. Cette place se trouve à un endroit particulièrement symbolique de la capitale : sur le parvis de l'Hotel Accor Arena, célèbre salle de concerts anciennement baptisée Paris-Bercy. L'endroit sera donc rebaptisé Esplanade Johnny Hallyday. "Il y a une histoire intime qui s'est nouée entre Johnny et cette salle où il s'est produit 101 fois dont 73 en solo. Plus d'un million de spectateurs l'ont vu dans cette salle" a ainsi rappelé Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. Reste à savoir si le clan Hallyday recomposé - et tout aussi décomposé - se réunira autour de l'inauguration...

Fier que le parvis devant l'@AccorH_Arena devienne l'esplanade Johnny Hallyday. Un emplacement naturel à #paris12 en raison de l'histoire intime qui s'est nouée entre lui et cette salle oû il s'est produit 101 fois https://t.co/YN5Dz4A1VA — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) January 20, 2020

Par Sarah M