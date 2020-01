Johnny Hallyday : ce nouvel hommage que pourrait lui rendre la ville de Paris

Le 6 décembre 2017, Johnny Hallyday s'éteignait à l'âge de 74 ans. Après avoir livré un long et douloureux combat contre un cancer des poumons, l'éternelle idole des jeunes livrait son dernier souffle, dans sa demeure de Marnes la Coquette. Dès l'annonce de sa disparition, c'est toute la France qui a pleuré le rockeur. Les jours qui ont suivi, un gigantesque hommage populaire a été rendu à Johnny Hallyday à Paris. Le calme (ou presque) avant la tempête. Une tempête dans laquelle Laura Smet et David Hallyday s'opposent à Laeticia Hallyday devant les tribunaux, autour de l'héritage de Johnny. La polémique semble sans fin et sans répit. Et si le rockeur repose "enfin dans sa dernière demeure sur l'île de Saint-Barthélemy", comme l'a récemment fait savoir Laeticia Hallyday, les Français continuent de pleurer leur idole des jeunes. Et les hommages se multiplient.

Un endroit symbolique

Il y a quelques mois, c'est Toulouse qui a rendu hommage à Johnny Hallyday en inaugurant une esplanade à son nom. Cette fois, c'est Paris qui s'y met. D'après les informations du Parisien, "l'esplanade Johnny Hallyday" devrait bientôt voir le jour sur un parvis du XIIe arrondissement, face à la place du Bataillon-du-Pacifique près de la sortie de métro Bercy, au pied de "l'escalier qui mène à l'AccorHotels Arena" ! Une décision qui ne date pas d'hier : "le principe avait été acté en Conseil de Paris il y a deux ans" expliquent nos confrères du Parisien. Depuis, le lieu a été choisi et surtout, la famille de Johnny Hallyday a donné son accord. Ce qui n'est pas une mince affaire au vu des multiples discordes qui subsistent au sein du clan. D'après les informations du Parisien, une délibération doit encore être soumise au vote des élus parisiens le 3 février prochain, "pour entériner le choix."

Par Sarah M