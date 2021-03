Johnny Hallyday : ce projet refusé par Laeticia, David et Laura

La plateforme de streaming Netflix serait, d’après nos confrères du Parisien, en train de filmer une série sur les 57 ans de carrière de Johnny Hallyday. Le tournage aurait déjà débuté. Eric Hannezo et sa société Black Dynamite, déjà auteurs des documentaires sur Nicolas Anelka, Karim Benzema, Teddy Riner, Tony Parker et plus récemment Gims, produisent la série. Eric Hannezo s’est déclaré "extrêmement fier de pouvoir raconter l’histoire d’une icône française inclassable grâce à des images d’archives inédites". La série sera diffusée en cinq parties de 40 minutes et sera enrichie par des images de l’INA, d’Universal, et de nombreux proches témoigneront sur la vie de la star disparue il y a maintenant trois ans.

Des absents de marque

"Chez Netflix, nous sommes très heureux de pouvoir partager cette série documentaire à nos 204 millions de membres à travers le monde", a déclaré Dolorès Emile, responsable des séries documentaires au sein de la branche française de Netflix. Cependant, Laeticia Hallyday, David Hallyday, Laura Smet, Sylvie Vartan et Eddy Mitchell ne participeraient pas à la série, selon Le Parisien. La veuve, l’ex-femme, l’ami et les enfants de la star n’auraient pas encore fait connaître les raisons de leur refus. D’autres proches vont cependant témoigner. C’est le cas de Line Renaud, du photographe Jean-Marie Périer, du journaliste Philippe Labro, du guitariste et directeur musical Yarol Poupaud ainsi que de Pierre Billon, compositeur et biker. Ils n’apparaitront pas à l’écran mais prêteront leurs voix pour raconter la carrière de Johnny.

Par Sarah Chelly