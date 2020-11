Johnny Hallyday - Chimène Badi : ce souvenir du chanteur qu'elle garde dans son coeur (Exclu vidéo)

Chimène Badi fait son retour sur la scène musicale. En effet, celle qui a été révélée dans "Popstars" sur M6 en 2002 a récemment dévoilé un nouveau double Best Of baptisé "Entre nous". Une tracklist qui comporte tous les plus grands titres de la chanteuse, dont le titre "Je te promets" en duo avec Johnny Hallyday. À côté de ça, l'artiste se prépare pour une tournée à travers toute la France, comme l'indique son site officiel.

Après avoir fait le show au Casino de Paris le 11 octobre dernier, Chimène Badi passera par plusieurs villes de France à partir du 21 novembre prochain. Ses fans pourront la retrouver à Houilles puis à Dignes-les-bains. Elle continuera à sillonner les routes de France, de Contes à Brunoy en passant par Lyon ou encore Savigny-sur-orge.

"Je l'ai regardé avec admiration..."

Jeudi 12 novembre, Chimène Badi était l'invitée de Christophe Combarieu dans son émission "Face à la Scène" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour elle de parler de son actualité musicale, mais aussi d'évoquer avec l'animateur ce qui a été sa plus belle rencontre. "J'ai fait de très, très belles rencontres artistiques. J'ai chanté avec de grands artistes et j'en suis très honorée. Mais celle qui m'a marquée le plus artistiquement et humainement parlant ça reste ma rencontre avec Johnny Hallyday", a-t-elle confié. Ce qu'elle aimait chez le chanteur ? "La générosité, la vérité, le vrai artiste, celui qui laisse ses tripes et son coeur sur la scène", a-t-elle précisé.

En 2003, Chimène Badi a partagé pour la première fois la scène avec Johnny Hallyday, lors d'un de ses concerts. "C'était de l'ordre du rêve. On m'a dit : 'Tu vas chanter avec Johnny'. Je n'ai jamais fait de scène, j'ai juste sorti mon premier single. Ce qui me renversait, me rendait très honorée et en même temps j'avais envie d'assurer parce que j'étais face à lui. Je l'ai regardé avec admiration chaque soir, j'ai eu la chance de garder ça dans mon coeur", a-t-elle continué.

