Johnny Hallyday : Comment Laeticia Hallyday aurait gâché sa dernière tournée

Même si Johnny Hallyday s'est éteint le 5 décembre 2017, ses proches continuent de lui rendre de beaux hommages. Il y a quelques jours, Nathalie Baye était nostalgique de son idylle avec Johnny Hallyday et elle a partagé un cliché émouvant qui a fait fondre ses fans. Par ailleurs, Jacques Dutronc a fait quelques confidences sur son défunt ami à Paris Match et est revenu sur un souvenir qu'il a du mal à oublier. Il s’est notamment confié sur la dernière tournée des Vieilles Canailles, qui s'est déroulée entre juin et juillet 2017, quelques mois avant la mort du taulier. Selon lui, Laeticia Hallyday aurait gâché les festivités…

"EDDY S’EST ENGUEULÉ AVEC LAETICIA"

La tournée des Vieilles Canailles a également marqué la dernière tournée du rockeur. Jacques Dutronc a donc tenu à revenir sur cette période qui aurait pu être un merveilleux souvenir pour lui et Johnny Hallyday. Il a révélé : "Quand il m’a appelé […] je lui ai dit : ‘D’accord, mais je serai peut-être mort.’ Il m’a répondu : ‘Moi aussi.’ En rigolant bien sûr. Il n’était pas du genre à avoir des visions prémonitoires.". Bien évidemment, Laeticia Hallyday a accompagné son époux lors de cette tournée et aurait créé des tensions au sein du groupe. Il a ajouté : "Le dernier soir, à Carcassonne, Eddy s’est engueulé avec Laeticia. Du coup, après, tout le monde est parti dans son coin.". Jacques Dutronc a précisé qu'il avait retrouvé son ami quelques minutes après ce clash au bar de l'hôtel et ce dernier lui aurait alors dévoilé en le regardant : "Bon, bah… On repart en tournée tous les deux mon Jacquo.". Un commentaire simple mais qui en disait long sur son état d'esprit. Johnny Hallyday devait savoir qu’il s’agissait de sa dernière aventure avec Eddy Michell à cause de son épouse.

Par Solène Sab