Johnny Hallyday : David Hallyday dévoile une rare photo d'enfance pour son anniversaire

Le 17 mai dernier, David Hallyday se confiait dans les colonnes de L'Union. L'occasion pour le chanteur de faire quelques révélations sur son prochain album. Le confinement lui a permis de plancher davantage dessus. Et il en a profité pour faire un clin d'oeil à son défunt père, Johnny Hallyday.

En effet, il a confié qu'il souhaiterait sortir cet opus à une date symbolique, celle du 7 décembre prochain, afin de faire savoir que trois années après le décès de son père, ce dernier n'a pas quitté ses pensées. Et de poursuivre : "Mais est-ce que je serai prêt, est-ce que je pourrai retourner en studio ? Il y a encore plein d'interrogations... J'aimerais qu'il sorte le 7 décembre de cette année. J'ai encore besoin là, de composer quelques titres. J'avance et on verra si le temps s'y prête".

Un cliché en noir et blanc

Ce lundi 15 juin 2020, les fan de Johnny Hallyday et ses proches ont une pense particulière pour lui. En effet, le rockeur aurait fêté son 77e anniversaire. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent, notamment de la part de personnalités. Line Renaud n'a pas manqué d'avoir une pensée pour le défunt chanteur.

"Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là. Line", a-t-elle posté en légende d'un cliché sur lequel elle apparaît complice aux côtés du chanteur. David Hallyday a lui aussi rendu hommage à son père. Et c'est dans sa story Instagram que le chanteur a dévoilé une rare photo de lui en noir et blanc et sur laquelle il apparaît enfant.

Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là Line #JohnnyHallyday pic.twitter.com/xmyE66xqa1 — Line Renaud (@linerenaud) June 15, 2020

Par Non Stop People TV