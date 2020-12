Johnny Hallyday : David Hallyday lui rend hommage 3 ans après sa mort

Voilà trois ans, jour pour jour, que Johnny Hallyday s’est éteint. Le rockeur est décédé le 5 décembre 2017 des suites d’un cancer des poumons. Il était âgé de 74 ans. Après la disparition tragique de Johnny Hallyday, sa famille s’est livrée une guerre sans merci à propos de son héritage. Il aura fallu plus de deux ans au clan Hallyday pour se mettre d’accord sur la répartition de la fortune du Taulier. David Hallyday, de son côté, a renoncé à la succession de son célèbre père. "David ne reçoit rien, que ce soit patrimonialement ou financièrement, et il ne demande rien. Il n’a pas reçu d’objets symboliques. Désormais la page est tournée et David regarde l’avenir avec le retour de la sérénité", avait expliqué son avocat Pierre-Jean Douvier à l’AFP.

David Hallyday rend hommage à Johnny

Après cette bataille judiciaire, le père d'Ilona Smet s’est recentré sur la musique. Il a sorti son treizième album "Imagine un monde" en septembre dernier. Un album engagé qu’il a composé pendant le confinement de mars dernier et qui se veut vraiment différent du précédent. Dans "J’ai quelque chose à vous dire", sorti en 2019, David Hallyday se livrait à coeur ouvert et évoquait la triste disparition de son père. D’ailleurs, ce samedi 5 décembre 2020 est un jour particulier pour les proches de Johnny Hallyday puisqu’il s’agit du troisième anniversaire de sa disparition. En hommage à son célèbre père, David Hallyday a posté un tendre cliché sur son compte Instagram. On peut y voir Johnny et David Hallyday très complices et souriants. En légende, David Hallyday a écrit : "La vie peut être tendre aussi !! On est forts mais on a tous besoin d’un moment de tendresse".

Par Matilde A.