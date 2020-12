Johnny Hallyday : Eddy Mitchell évoque ses derniers moments émouvants avec le chanteur

Le 5 décembre dernier marquait les trois ans de la mort de Johnny Hallyday. Et malgré le fait que le temps passe, le rockeur reste bien présent dans les mémoires de tous. Il ne se passe pas un jour sans que l'un de ses proches ne parle de lui. Mercredi 16 décembre, c'est Eddy Mitchell, l'un de ses plus proches amis, qui s'est confié sur le sujet. Le chanteur avait rencontré Johnny Hallyday à l'âge de 15 ans alors que ce dernier tentait de lui voler l'un de ses disques "Ça ne s'est pas très bien passé. On s'est un petit peu chahutés. Et puis je lui ai demandé, 'tu aimes ça ?', et il m’a dit 'oui j'aime tellement ça que j'ai des disques de pressage américain chez moi, si tu veux tu peux venir'", confiait-il à Laurent Delahousse dans "20h30 le dimanche". Suite à cela, ils ne se sont jamais quittés. Invité au micro de "La bande originale" sur France Inter, il s'est souvenu de leur dernière tournée des Vieilles Canailles.

"des souvenirs pathétiques"

Une dernière tournée dont Eddy Mitchell ne garde pas que des bons souvenirs. "Johnny n'était pas, comme on le sait, dans une forme olympique, et on le surveillait énormément Jacques et moi". Johnny Hallyday se montrait donc très affaibli en coulisses, mais une fois sur scène, il se transformait littéralement. Une transformation étonnante à tel point qu'Eddy Mitchell a qualifié Johnny Hallyday de "grand comédien", des "souvenirs pathétiques", dont le chanteur n'aime pas se souvenir. Il préfère finir sur une note positive : "Johnny, je l’aimais et puis voilà et puis c’est tout. C’était un véritable ami. Quelqu’un de très très proche qui me manque et que je retrouverai un jour".

Par J.F.