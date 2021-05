Johnny Hallyday : Eddy Mitchell évoque ses souvenirs avec le rockeur

En attendant de pouvoir présenter son nouveau show "A crédit et en stéréo" dès le 27 mai prochain, Eddy Mitchell était invité avec Laurent Gerra sur le plateau de C à Vous ce mardi 18 mai. L’occasion pour le chanteur de faire de nouvelles confidences sur sa longue amitié avec Johnny Hallyday. Alors que les deux chanteurs se sont connus adolescents, les premières rencontres entre les deux hommes n’ont pas été faciles puisque Johnny Hallyday volait souvent des disques à Eddy Mitchell dans son dos, notamment plusieurs albums de Gene Vincent et de Bill Haley : "Il était descendu, il avait tout filé à la concierge, en disant 'je vais repasser demain'. Malheureusement il s'est fait gauler, voilà".

Une soirée mémorable

Eddy Mitchell s’est ensuite amusé à se souvenir d’une soirée en particulier avec le rockeur disparu, qui a eu lieu sur la tournée des vielles canailles : "Il y a eu un moment formidable à Clermont-Ferrand, Johnny était assez remonté, on a parlé tous les deux de nos mauvaises chansons, on a fait un jeu. Moi j'avais Volage, qui est une chanson extraordinaire. Quant à Johnny il y avait Ça remue dans tout mon corps, j'ai le coeur qui bat très fort. On a tout chanté et le restaurant était en fête." "Le pire du pire du pire des chansons". De touchantes confidences de la part d’Eddy Mitchell.

Par Alexia Felix