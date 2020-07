Johnny Hallyday et Catherine Deneuve : Laeticia rétablit la vérité sur leur relation

Les révélations sur la relation entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve n'en finissent pas de faire réagir. Alors que cet amour impossible raconté par le journaliste Gilles Lhote dans son ouvrage "Lady Lucille", avait aussi fait la couverture de Paris Match en mai dernier, c'est dans un entretien au même magazine, en kiosque ce mercredi 15 juillet, que Laeticia Hallyday a réagi à cette histoire. "La couverture de Paris Match sur Johnny et Deneuve m’a vraiment blessée. On a réécrit leurs vies, leur amitié. Je l’ai pris comme une trahison. Match, pour Johnny, c’était la famille, votre magazine l’a accompagné toute sa vie. Comment avez-vous pu donner du crédit à cette histoire inventée ?", s'est-elle insurgée avant de mettre les choses au point sur l'idylle entre son mari et Catherine Deneuve : "Entre Deneuve et lui, il y a eu une aventure il y a cinquante ans, sur le tournage d’un film ("Parisiennes" en 1962, ndlr). Le reste, ce sont des inventions".

Laeticia Hallyday agacée par les révélations

Visiblement agacée par les révélations du livre, Laeticia Hallyday a pointé du doigt les intentions de l'auteur : "Celui qui en a tiré un livre l’a fait dans un but uniquement lucratif. C’est lamentable". Tout en reconnaissant que Catherine Deneuve "a compté pour" le rockeur, la maman de Jade et Joy assure qu'elle était seulement "une amie" pour lui. "Mais quand elle venait à ses anniversaires, c’est moi qui l’invitais. Johnny n’avait même pas son numéro !", a-t-elle ajouté. Bien que Johnny Hallyday avait conclu un "pacte de coeur" avec l'actrice qu'il considérait à l'époque comme son "idéal féminin", Laeticia Hallyday n'a pas voulu laisser place aux doutes : "Il n’y a jamais eu d’amour secret dans la vie de Johnny".

Par Marie Merlet