Johnny Hallyday et Catherine Deneuve : L’auteur du livre polémique réagit

Plus de deux ans après la mort de Johnny Hallyday, les révélations sur le rockeur continuent. Depuis quelques jours, le livre "Lady Lucille" paru aux éditions du Seuil fait beaucoup parler. Dans cet ouvrage, le journaliste Gilles Lhote raconte un amour impossible entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve. Nos confrères de Paris Match ont alors révélé qu’au cours d’une soirée en 1978 au Japon, Johnny Hallyday et Catherine Deneuve étaient très proches malgré la présence de Sylvie Vartan, alors en couple avec le chanteur. Rapidement, cette dernière a fait part de sa colère sur Instagram : "Selon de récents récits loufoques dignes d’un concours de broderies ou de science-fiction, il paraîtrait qu’au moment où ces photos ont été prises au Japon en 1978, je me trouvais dans un état de 'désarroi' et séparée de Johnny de surcroît. C’est drôle, je n’ai absolument pas le même regard sur cette période, et pour cause : profitant d’une pause lors d’une tournée que j’effectuais dans ce pays, je fêtais ‪le 15 juin‬ les 35 ans de Johnny en compagnie de Catherine Deneuve".

Sa réponse à Sylvie Vartan

Sylvie Vartan a par ailleurs précisé qu’il n’y avait "ni désarroi ni séparation, mais juste le plaisir et la joie de partager un heureux moment avec des personnes qui m’étaient chères. Je sais bien que, parfois, certains pour des raisons bassement mercantiles préfèrent la fiction à la réalité. Pas moi, surtout quand la réalité est bien plus belle que n’importe quelle fiction brodée - voire bradée - à mon insu". Mais face à la mise au point de Sylvie Vartan, Gilles Lhote a tenu à réagir pour se défendre. Sur son compte Instagram, l’auteur du livre a posté un cliché de l’article de Paris Match et des photos de Johnny Hallyday et Catherine Deneuve avec pour légende : "Un regard ou une photo valent mieux que mille mots". Une prise de position qui risque de ne pas faire plaisir à Sylvie Vartan.

Par Alexia Felix