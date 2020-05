Johnny Hallyday et Catherine Deneuve : nouvelles révélations sur leur relation

Gilles Lhote est le biographe officiel de Johnny Hallyday. Dans quelques jours, il sortira un nouvel ouvrage, Lady Lucille. Celui-ci revient sur l'amitié particulièrement forte entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne risque pas de plaire à la veuve du chanteur, Laeticia Hallyday.

Tout a commencé en 1962 sur le tournage du film "Parisiennes". Catherine Deneuve et Johnny Hallyday, qui a reçu un bel hommage de Mickey Rourke, ont un rôle dans ce dernier, et se rencontrent pour la première fois. À partir de ce jour, plus rien ne sera jamais pareil entre eux. Le mari de l'actrice, Roger Vadim, dirige le film et se rend compte que quelque chose se passe entre les deux. Les jeux de regards ne trompent pas. Il ira même jusqu'à demander à la star du rock s'il est amoureux de sa femme. Johnny Hallyday ne se démontera alors pas et répondra par l'affirmative.

des révélations qui ne vont pas plaîre à laeticia

Catherine Deneuve a qui on posera la même question se contentera d'un "bon ami". Johnny Hallyday, lui, parlera d'elle dans sa biographie Destroy mais il la nommera sous le nom de Lady Lucille, titre d'une de ses chansons. Alors que l'actrice vit une peine de coeur, elle vient chercher du réconfort à Lyon auprès du Taulier. Ils concluent alors un "pacte de coeur", ils seront toujours là l'un pour l'autre. A partir de ce jour, ils ne se sont jamais lâchés et leur complicité n'a fait qu'accroître au grand dam de Laeticia Hallyday qui découvrira un jour les mots tendres qu'ils s'échangent. Alors qu'un biopic est en préparation sur sa vie, Johnny n'avait pas hésité à qualifier Catherine Deneuve comme étant son "idéal féminin" et aurait déclaré : "Elle a été l'amour d'une vie. Une passion vécue dans la clandestinité. Catherine, elle a ce que les autres femmes n'ont pas".

L'actrice n'était pas présente à son enterrement à La Madeleine, trop bouleversée pour venir lui rendre un dernier hommage. Mais quelques jours plus tard, sur sa tombe à Saint-Barthélémy, une gerbe de fleurs était apposée avec simplement écrit "Lady L".

Par J.F.