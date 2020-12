Johnny Hallyday : Guy Marchand se souvient de leur collaboration au cinéma (Exclu vidéo)

Chaque jeudi, Christophe Combarieu reçoit dans son émission "Face à la Scène" une personnalité pour évoquer avec elle son actualité, mais aussi les grands moments de sa carrière. Ainsi, jeudi 17 décembre, le présentateur a échangé avec Guy Marchand, acteur et chanteur de 83 ans dont la chanson "Destinée" a rencontré un grand succès dans les années 80, notamment dans le film "Le père noël est une ordure", sorti en 1982.

Face à l'animateur, Guy Marchand a présenté son tout nouveau projet, un nouvel album intitulé "Né à Belleville" dont la tracklist comporte 11 chansons inédites. Dans cet opus, le chanteur parle de sa jeunesse parisienne, mais aussi de la vieillesse. Un thème qu'il a abordé sur le plateau de Non Stop People. "En vieillissant, on a une qualité, c'est qu'on n'en a plus rien à foutre. On devient plus sincère (...) C'est plus clair", a-t-il dit.

"Il me manque"

Dans la suite de l'entretien, Guy Marchand a évoqué sa carrière au cinéma, lui qui a remporté un César en 1982 pour son rôle dans le film "Garde à vue". Il a aussi rencontré de grands acteurs tels que Lino Ventura ou encore Romy Schneider. "J'ai travaillé avec les plus grands metteurs en scène, à part Jean-Luc Godard. Je regrette, j'aurais voulu travailler avec lui, mais je crois qu'il a pris Johnny Hallyday à ma place", a-t-il dit.

Christophe Combarieu l'a relancé sur sa rencontre avec Johnny Hallyday que l'acteur a qualifiée de "belle". Et de poursuivre : "C'était super (...) Je l'aimais bien. Il me manque, il me manque, il me manque", a-t-il répété. Ces derniers ont joué ensemble dans le film "Conseil de famille", sorti au cinéma en mars 1986.

