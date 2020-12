Johnny Hallyday infidèle ? Sylvie Vartan met les choses au clair

Johnny Hallyday a eu de nombreuses femmes dans sa vie. Le rocker au grand coeur a formé un couple mythique pendant une quinzaine d'années avec Sylvie Vartan. De leur amour est né un fils, David Hallyday. Si le duo s'est séparé en 1980, il continue de faire rêver de nombreux fans. D'ailleurs, un album photos, retraçant leur belle idylle, vient de sortir. À cette occasion, Sylvie Vartan en a fait la promotion au micro de France Inter, dans "La bande originale", présentée par Nagui, ce lundi 30 novembre. Il faut reconnaître que l'animateur a mis les pieds dans le plat et sa première question a suscité toutes les attentions. Il a fait référence aux nombreuses infidélités de Johnny Hallyday, mais Sylvie Vartan ne lui en a jamais tenu rigueur.

"ça n'avait pas une grande importance"

"Pardon de parler de ça mais c'est dans le livre. Ce sont ses infidélités qui vous ont fait partir et demander le divorce ?", a demandé Nagui à son invitée et sa réponse n'a pas tardé. "Non, Non", a répondu Sylvie Vartan. Perplexe face à cette révélation, Nagui s'est excusé : "Ah bah ça alors, j'ai mal lu !" La mère de David Hallyday a finalement concédé qu'il y en avait bien eu, mais pour elle, cela n'avait pas d'importance. "Non ce ne sont pas tellement les infidélités", a-t-elle démarré avant de poursuivre : "Les infidélités ça n'avait pas tellement une grande importance pour tout dire parce que je connaissais parfaitement Johnny et je savais que tout ça n'avait pas une grande importance au fond. Ça fait bondir en général pas mal de filles mais je pars du fait que chaque être est irremplaçable et que personne n'apporte la même chose à quelqu'un." Une chose est sûre, c'est qu'elle l'aimait et grâce à ce consentement, les deux anciens amoureux ont pu rester en bons termes jusqu'aux derniers instants de la vie du taulier. L'artiste restera gravé dans les mémoires. Trois ans après sa mort, l'interprète d'"Allumer le feu" est toujours sur toutes les lèvres.

Par Solène Sab