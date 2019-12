Johnny Hallyday isolé et influencé par Laeticia ? Bernard Montiel raconte

Les révélations s’enchaînent et se ressemblent toutes. Depuis la mort de Johnny Hallyday, sa dernière épouse Laeticia Hallyday ne cesse d’en prendre pour son grade. Récemment, c’est son ex-agent Laurence Favalelli qui en a remis une couche dans son ouvrage, "Laeticia H., au cœur du clan Hallyday". D’après elle, la maman de Jade et Joy aurait exercé une influence de taille sur l’idole des jeunes. "On [elle et Sébastien Farran, ndlr] ne comprenait pas au début comment il pouvait dire oui à nos propositions le soir et non le lendemain matin. On a mis un temps avant de percuter que, quand ça bloquait, ça venait de Laeticia", a écrit l’ex-agent de la veuve. Pour elle, Laeticia Hallyday aurait même "joué un rôle primordial" dans la signature du dernier testament du rockeur. Document dans lequel il déshéritait ses enfants aînés, Laura Smet et David Hallyday.

"Il y avait une vraie pression"

Vendredi 13 décembre, dans "TPMP ouvert à tous", c’était au tour de Bernard Montiel de redonner un souffle à ces rumeurs insistantes, remontant notamment à février 2018, lorsque les enfants adultes du Taulier avaient décidé d’assigner la quadra en justice. Selon le chroniqueur, Johnny Hallyday n’était pas du genre à agir "sous influence". Toutefois, il reconnaît que Laeticia Hallyday avait tout fait pour éloigner l’idole des jeunes de ses proches. "Il y avait une vraie pression", a déclaré Bernard Montiel. Jean-Philippe Smet de son vrai nom avait même été contraint de voir sa fille Laura Smet "en secret", comme le rappelle Bernard Montiel. "C’était un peu compliqué avec Laeticia qui faisait barrage. Laeticia a une grande force pour régner, elle a régné quand même sur la vie de Johnny et elle lui a aussi fait du bien", ajoute le chroniqueur. Et de conclure : "mais elle l’a évincé de tout le monde autour". Un portrait accablant de la principale concernée, souvent sous le feu des critiques.

Par Laura C-M