Johnny Hallyday - J'ai oublié de vivre : Pierre Billon raconte la genèse de cette chanson (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité avec laquelle elle échange sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" a échangé avec Djibril Cissé, Clara Morgane, Booder, Francky Vincent ou plus récemment avec Thierry Beccaro. Un entretien qui a permis à ce dernier de revenir sur les 30 ans qu'il a passés aux commandes de "Motus" sur France 2.

"C'est magique parce que moi, j'accepte 'Motus' pour deux mois, juillet-août. Je sors d'une émission qui n'a pas trop bien marché, donc je traverse une sorte de petit désert (...) Et puis, Nicole Covillers qui était la productrice de l'émission (...) me propose ce jeu et ça cartonne, avec un type vachement sympa à la voix OFF, Jean-Luc Reichmann. On s'aime beaucoup, on se voit toujours", racontait-il.

Un titre écrit pour Johnny Hallyday

Ce lundi 2 novembre, une nouvelle semaine démarre pour Evelyne Thomas aux commandes de son émission. Elle reçoit Pierre Billon, auteur-compositeur de 73 ans qui a récemment travaillé sur la saison 2 de "Mask Singer" en tant que directeur musical. Il a profité de cet échange avec l'animatrice pour revenir sur sa rencontre en 1976 avec Johnny Hallyday, son ami disparu en décembre 2017. À partir de ce moment-là, le compositeur commence à travailler avec l'artiste pour lequel il produit une dizaine d'albums dont le titre "J'ai oublié de vivre" sorti en 1977.

Dans un extrait inédit, Evelyne Thomas demande à Pierre Billon comment l'idée de cette chanson lui est venue. "À cette période-là, je ne suis pas encore producteur de Johnny Hallyday. Je ne fais qu'écrire des chansons (...) J'avais eu la chance d'approcher Johnny et de regarder plein de choses autour de lui. Il laissait des motos, des bagnoles partout. Il n'arrêtait pas de cavaler. Et je me dis : 'Ce mec, il n'a pas le temps de vivre, il a oublié de vivre' et j'ai écrit la chanson franchement assez vite", dit-il.

