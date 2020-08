Johnny Hallyday : Jean-Baptiste Guégan critique la fin de sa carrière

Il y a bientôt trois ans que Johnny Hallyday nous a quittés. Depuis, l’affaire de son héritage qui oppose sa veuve Laetitia Hallyday à ses enfants David et Laura Smet n’a cessé de faire la Une des journaux. Et si la guerre semble enfin se terminer, avec un accord trouvé récemment entre Laetitia Hallyday et Laura Smet, la veuve de Johnny Hallyday peut enfin souffler. Laetitia Hallyday a d’ailleurs retrouvé son père André Boudou il y a quelques semaines et fêté l’anniversaire de sa fille Jade ce mercredi 5 août.

Si tout semble aller pour le mieux pour Laetitia Hallyday, il y en a qui a décidé de lui envoyer une pique ! Il s’agit de Jean-Baptiste Guégan, connu pour être le sosie vocal du Taulier. Ce n’est qu’un an après la disparition de Johnny Hallyday que Jean-Baptiste Guégan se fait connaître grâce au télé-crochet "La France a un incroyable talent" sur M6. Depuis, le succès est au rendez-vous pour Jean-Baptiste Guégan qui sort d’ailleurs son deuxième album "Rester le même". Alors que le public le connaît pour imiter Johnny Hallyday à la perfection, Jean-Baptiste Guégan a récemment décidé qu’il ne voulait plus être associé au Taulier. "C’est le challenge de ce nouvel album", lançait-il sur TF1.

Johnny Hallyday "ne devait pas s’épanouir"

Dans les colonnes de "Paris Match", Jean-Baptiste Guégan confirme sa volonté de s’éloigner artistiquement de Johnny Hallyday et confie avoir eu du mal à se "sortir des griffes hallydaysques" après la sortie de son premier opus. Le vainqueur de la saison 13 de "La France a un incroyable talent" a également profité de cette interview pour envoyer une pique à Laetitia Hallyday.

"Depuis ‘Marie’, il n’avait plus eu de tubes, il ne devait pas s’épanouir dans ses derniers albums, qui ne valent pas ceux de Michel Berger, de Jean-Jacques Goldman ou Insolitudes, que Michel Mallory lui a écrit", déclare Jean-Baptiste Guégan. Des propos qui ne feront guère plaisir à la maman de Jade et Joy, qui avait repris en main la carrière de Johnny Hallyday dans ses dernières années. "Je reste convaincu qu'il n'avait pas besoin d'aller vers les gens 'à la mode', je ne crois pas que Warner l'ait aidé à prendre les bonnes décisions. Chez Universal, c'était une autre affaire", ajoute Jean-Baptiste Guégan.

Par Matilde A.