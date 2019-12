Johnny Hallyday : La raison pour laquelle Laeticia veut déplacer son cercueil dévoilée

Le clan Hallyday est au cœur d'une nouvelle polémique. La sépulture de Johnny Hallyday doit être déplacée dans les plus brefs délais, selon maître Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia Hallyday, car son cercueil est menacé d'être endommagé par des éléments naturels incontrôlables. Dans un communiqué relayé par Le Point et l'AFP, le conseiller de la mère de Jade et Joy, a expliqué l'urgence de la situation. Il a notamment révélé que "le sable de mer, très corrosif" ainsi que les "nombreux crabes de terre", pourraient, sur le long terme attaquer le cercueil en bois dans lequel repose le rockeur, dans le cimetière de Saint-Barthélemy. Par ailleurs, il a fait part des dernières volontés de Johnny Hallyday, dont un secret a été révélé par Regine, qui avait déjà choisi l'emplacement de sa sépulture.

"Une urgence absolue"

Pour le moment, cette exhumation et le changement d'emplacement de la tombe du taulier sont en attente puisqu'en octobre dernier, Laura Smet avait bloqué les démarches auprès de la Collectivité. Elle avait notamment déploré le fait de ne pas avoir été consultée par cette décision. Dans une lettre adressée jeudi 26 décembre au président de la collectivité de St Barth, Bruno Magras, maître Gilles Gauer a demandé le déplacement du cercueil de Johnny Hallyday, indiquant que le chanteur "avait demandé à reposer au cimetière marin de Lorient à Saint-Barthélemy, dans un caveau à construire.". L'avocat de Laeticia Hallyday a également insisté sur "l'impératif de la protection de la dignité de sa sépulture et de son corps. Selon lui, "Il existe à ce jour une obligation juridique et une urgence éthique à ce que ce déplacement puisse être autorisé et accompli sans délai. Il s'agit d'une urgence absolue.". Laura Smet a poussé un coup de gueule suite à ce communiqué réalisé par l'avocat de Laeticia Hallyday, mais que décidera la Collectivité de St Barth ?

Par Solène Sab