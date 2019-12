Johnny Hallyday : La raison pour laquelle son cercueil ne peut pas être déplacé

Une petite victoire pour Laura Smet. Une nouvelle polémique a éclaté au sein du clan Hallyday. Laeticia Hallyday voulait déplacer la sépulture de son défunt mari à cause du "sable de mer, très corrosif" ainsi que de "nombreux crabes de terre", qui pourraient, sur le long terme attaquer le cercueil en bois dans lequel repose le chanteur, dans le cimetière de Saint-Barthélemy. Son avocat, maître Gilles Gauer a donc envoyé une lettre au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, Bruno Magras le 26 décembre 2019 afin de demander aux autorités de déplacer le cercueil dans un caveau familial situé à quelques mètres. Il a notamment fait part de "l'urgence de la situation". En découvrant ce communiqué, Laura Smet s'est dite "choquée" par la demande de l'avocat de Laeticia Hallyday !

"Je suis de tout cœur avec Madame Hallyday"

La fille de Johnny Hallyday avait partagé un long message sur son compte Instagram pour déplorer cette situation le 26 décembre. Elle avait notamment déclaré : "A ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m’a été donné sur cette exhumation. Faire son deuil lorsqu’on a été empêchée de voir son père dans les derniers moments est une chose terrible dont je ne me remettrai jamais. Imaginer son père exhumé dans l’improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire. Je ne peux m’y résoudre et je ne me laisserai pas instrumentalisée.". Après ce message, Laura Smet a reçu le soutien d'Estelle Lefébure. Mais alors, qui va obtenir gain de cause ? Pour le moment, les autorités ont tranché. Selon BFM TV, la tombe de Johnny Hallyday ne sera pas déplacée dans le caveau en question, à la demande de Laura Smet. Cette information a par la suite été confirmée par Bruno Magras à BFM TV. "Je ne peux pas le faire tant et aussi longtemps que je n’ai pas l’aval de Madame Laura Smet. Moi, je suis de tout cœur avec Madame Hallyday. Le cercueil a été déposé à même le sable. Plus longtemps il restera dans le sable, plus vite, il se détériorera.". Même s'il semble avoir choisi son camp, il ne pourra rien faire sans l'autorisation de Laura Smet.

