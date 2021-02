Johnny Hallyday : la tombe de son père laissée à l'abandon ? Laeticia Hallyday s'insurge !

Il y a un peu plus de trois ans maintenant, Johnny Hallyday décédait après un long combat contre le cancer. Le rockeur est enterré à Saint-Barthélemy, au cimetière de Lorient, une tombe particulièrement soignée et décorée par les nombreux fans mais également par les proches du chanteur. Mais aujourd'hui, c'est la tombe de son père qui fait beaucoup parler. Et pour cause, cette dernière est menacée. Le cimetière menace de l'enlever.

"Cela me touche beaucoup"

C'est une grande fan de Johnny Hallyday, Véronique, qui a décidé de lancer l'alerte en informant le site RTL info après s'être rendue sur les lieux et avoir découvert un avis de désaffectation. "Je discutais avec ma maman quand elle m'a annoncé que la tombe du père de Johnny Hallyday, Léon Smet allait être désaffectée au sein du cimetière de Schaerbeek. Incrédule, je me suis rendue sur place où j'ai en effet constaté qu'un panneau avait été placé et que la concession arrivait à expiration le 31 décembre 2020".

Ce mardi 9 février, une journaliste de RTL info a donc décidé d'informer David Hallyday de cette concession et ce dernier a immédiatement réagi : "Le caveau sera toujours là. Paix à son âme".

Quelques heures après, c'est Laeticia Hallyday, qui à l'instar de David, n'était pas au courant de cette situation qui a réagi auprès du même média : "Cela me touche beaucoup et j'y suis très sensible. C'est mon mari qui avait organisé l'enterrement de son père à l'époque. Malgré les traumatismes liés à son enfance et à l'abandon de son père. Il lui avait pardonné et s'était occupé à tout organiser".

