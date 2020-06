Johnny Hallyday : Laeticia dévoile un tendre message de Joy pour son anniversaire

Les fans de Johnny Hallyday n’avaient bien évidemment pas oublié cette date symbolique; Ce lundi 15 juin, Johnny Hallyday aurait célébré son 77e anniversaire. Et sur les réseaux sociaux, les anonymes ont été nombreux à rendre hommage au rockeur ainsi que certaines célébrités. Ainsi, Line Renaud a eu une touchante pensée pour le défunt chanteur : "Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là. Line", a-t-elle posté en légende d’un cliché sur Twitter. De son côté, David Hallyday, le fils de Johnny Hallyday, a rendu hommage à son père en dévoilant une rare photo de lui en noir et blanc sur laquelle il apparaît enfant. Mais c’est finalement Laeticia Hallyday qui a ému les internautes.

"Tu me manques"

C’est finalement dans la soirée de ce lundi 15 juin que la veuve de Johnny Hallyday a pris la parole sur Instagram. Et pour l’occasion, la belle-mère de Laura Smet a partagé une émouvante vidéo de sa fille cadette Joy dans laquelle de nombreuses photos se dévoilent. Et en légende, Laeticia Hallyday a relayé un touchant message venant de sa fille : "Joyeux anniversaire mon papa. je t'aime énormément, tu me manques plus que tout au monde. Je pense tellement fort à toi aujourd'hui, tous nos souvenirs ensemble. merci de m'avoir appris tant et merci d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je t'aime tant, tu me manques fort. Joyeux anniversaire. Ta Joy".

