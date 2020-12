Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday lui rend un vibrant hommage trois ans après sa mort

Le 5 décembre 2017, les Français apprenaient avec beaucoup de tristesse la mort de Johnny Hallyday. Trois ans après cette disparition, les proches du rockeur disparu ont eu une tendre pensée pour lui ce samedi 5 décembre. Ainsi, David Hallyday a dévoilé sur Instagram un tendre message : "La vie peut être tendre aussi !! On est forts mais on a tous besoin d’un moment de tendresse". De son côté, Sylvie Vartan s’est emparée de son réseau social pour partager une photographie de son ancien compagnon : "Ton sourire lumineux.....For ever". Patrick Bruel, qui a été très proche de Johnny Hallyday, s’est remémoré de bons souvenirs avec son ami disparu au micro de Chante France : "J’ai eu la chance d’être son ami, qu’il pose sa main sur mon épaule, qu’il m’encourage, qu’on passe ensemble des moments formidables. Que ce soit sur des scènes, où il m’a invité à chanter. Ou des scènes où je l’ai invité à chanter".

"Il nous manque plus que les mots"

Et ce samedi 5 décembre, une autre personne très proche de Johnny Hallyday a pris la parole : Laeticia Hallyday. La veuve de la star française a eu une tendre pensée pour son défunt mari sur Instagram : "Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité...il nous manque plus que tout et aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui....Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment. Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres... il n’est pas loin, il veille il nous protège".

