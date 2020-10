Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday revient sur leur rencontre

Cela fait déjà trois ans que Johnny Hallyday nous a quittés, laissant derrière lui une famille déchirée. Après une guerre sans merci entre Laeticia Hallyday et le reste du clan Hallyday, les tensions se sont apaisées. Un accord ayant été trouvé, les membres de la famille Hallyday ont pu reprendre le cours de leur vie. Laura Smet est devenue maman, David Hallyday se consacre à sa musique et Laeticia Hallyday enchaîne les apparitions médiatiques pour promouvoir le coffret-collector "Son rêve américain". Après avoir fait le tour des médias français, Laeticia Hallyday a accordé une interview exclusive à la radio belge Bel RTL.

Laeticia Hallyday raconte son "coup de foudre" pour Johnny

Durant celle-ci, Laeticia Hallyday est revenue sur sa rencontre avec le Taulier. En mars 1995, Laeticia Hallyday rencontre son futur mari lors d’une soirée entre Johnny Hallyday, Jean Roch et André Boudou (le père de Laeticia, ndlr). Alors âgée de 20 ans, Laeticia Hallyday a un coup de foudre pour le rockeur. Et c’est réciproque ! "Il n’y avait pas de hasard dans cette rencontre", confie Laeticia Hallyday dans la matinale de Bel RTL. "On était deux âmes cabossées, deux pantins désarticulés. On n’avait plus confiance en rien. On pensait que l’amour n’existait pas et [notre rencontre] a bousculé notre destin. Moi qui ne croyais pas aux coups de foudre, celui-là était bien réel. (...) Le regard que Johnny a porté sur moi, je ne pensais pas que ça existait", a-t-elle aussi affirmé. Un an plus tard, Laeticia et Johnny Hallyday se marient à Neuilly-sur-Seine. En 2004 et 2008, le couple adopte deux enfants : Jade et Joy.

Par Matilde A.