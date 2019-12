Johnny Hallyday : Laeticia veut déplacer son cercueil, Laura Smet pousse un coup de gueule

La guerre entre Laura Smet et Laeticia Hallyday est loin d'être terminée, même pendant cette période de fêtes de fin d'année. La nouvelle dispute entre les deux femmes concerne le déplacement du cercueil de Johnny Hallyday... Si en octobre dernier, Laura Smet était parvenue à obtenir une suspension d'exhumation du corps de son père, l'avocat de Laeticia Hallyday a relancé la demande par une lettre adressée à Bruno Magras le président de la collectivité de St Barth, dont l'AFP a obtenu une copie. D'après ses dires, la sépulture du rockeur serait menacée par "le sable de mer, très corrosif" ainsi que par "de gros crabes de terre". Maître Gilles Gauer a notamment précisé que le cercueil de Johnny Hallyday, qui aurait été isolé et influencé par Laeticia Hallyday selon certains, avait été "de manière provisoire, enseveli directement dans le sable, dans l'attente de son déplacement.". L'avocat de la veuve du taulier a également remis en cause le comportement de Laura Smet et a réclamé le déplacement de la sépulture du chanteur dans le caveau construit juste à côté pour le : "respect de la volonté de Johnny" et "l'impératif de la protection de la dignité de sa sépulture et de son corps". Il a également précisé : "Deux ans après l'inhumation provisoire de Johnny, l'opposition individuelle de Mme Laura Smet ne peut bloquer ce que le droit et la dignité imposent.".

"Je suis choquée du communiqué de Maitre Gauer"

Si l'avocat évoque une "urgence absolue", Laura Smet n'a pas perdu de temps pour réagir face à ce communiqué et a adressé un long message sur son compte Instagram pour expliquer sa version des faits. Elle a révélé : "Je suis choquée du communiqué de Maitre Gauer, conseil de Laeticia. Depuis le décès douloureux de mon père, je n’ai malheureusement jamais été consultée sur la question de sa sépulture, Laeticia ayant fait seule le choix de la sépulture actuelle dont elle connaissait parfaitement les conditions... J’ai découvert dans la presse l’été dernier le projet de transfert. J’ai immédiatement donné mon accord sur le principe de l’exhumation si tous les héritiers définissent ensemble les détails de cette exhumation, mon sang coule dans ce caveau et ce sujet est tellement intime, personnel et prioritaire. A ce jour, à part de vagues informations, aucun détail précis ne m’a été donné sur cette exhumation. Faire son deuil lorsque l'on a été empêchée de voir son père dans les derniers moments est une chose terrible dont je ne me remettrai jamais. Imaginer son père exhumé dans l’improvisation serait un nouvel affront à sa mémoire. Je ne peux m’y résoudre et je ne me laisserai pas instrumentalisée.". Entre Laura Smet, qui en a remis une couche concernant l'héritage de Johnny Hallyday, et Laeticia Hallyday, qui obtiendra gain de cause ?

Par Solène Sab