Johnny Hallyday : le jour où Jean-Claude Camus s'est brouillé avec le chanteur (Exclu vidéo)

En septembre dernier, Evelyne Thomas a rejoint Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle échange avec une personnalité sur sa carrière. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, elle a reçu des artistes tels que Gil Alma, Danièle Evenou, Frank Delay ou plus récemment Tatiana-Laurence. Cette dernière a raconté les violences conjugales que sa maman a subies.

"Un jour, elle m'a préparé à sa mort. Elle m'a dit qu'elle allait mourir (...) Je rentrais de l'école, elle m'a assise et elle m'a dit : 'Tu sais, un jour, il va y arriver. Encore dernièrement, il a dévissé les roues de ma voiture. Il m'endort le soir lorsque je mange où je bois, il met des calmants (...) De toute façon, je vais mourir. Je veux que tu sois une femme forte, digne, je veux que tu t'occupes de ta soeur, que tu réussisses dans la vie'. Elle a accéléré mon éducation (...) C'était un trop plein pour moi, je l'ai très mal vécu. Je n'ai pas accepté au départ de lui dire : 'Oui maman, je te promets' et après dans les pleurs et dans le déchirement, je lui ai promis que je ferai mon possible", disait-elle.

"Ça a été une souffrance épouvantable"

Evelyne Thomas reçoit ce lundi 15 mars Jean-Claude Camus dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le producteur de 82 ans a accepté de revenir sur sa brouille avec Johnny Hallyday, survenue en septembre 2010. "Tout le monde sait qu'il avait toujours besoin de beaucoup d'argent. Il avait besoin de 12 millions d'euros, deux ans avant. Je lui ai dit : 'Moi je ne peux pas'. Quelqu'un pour lui a fait la tournée des popotes. Mon ex-associé - qui venait de vendre la moitié de la société - lui a donné cette somme. Ça a été une souffrance épouvantable, mais on s'est retrouvé, heureusement", dit-il.

Et de poursuivre : "Laeticia Hallyday nous a réconciliés en mai 2016. Elle m'a passé Johnny Hallyday par téléphone et je me suis retrouvé au concert. On était tous les deux dans la loge, comme un vieux couple : 'Tu m'as tellement manqué, je suis tellement heureux de te retrouver'. Lui était tellement orgueilleux que jamais il n'aurait fait un pas et puis moi je n'aurais jamais osé non plus".

Par Non Stop People TV