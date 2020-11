Johnny Hallyday : les révélations sur son histoire d'amour avec Catherine Deneuve

Trois ans après la mort de Johnny Hallyday, sa vie continue de passionner les Français. Alors que Laeticia Hallyday fait régulièrement la une des magazines, pour sa querelle avec ses beaux-enfants ou ses nouveaux amours, les histoires de cœur du Taulier ne sont pas en reste. Si Sylvie Vartan n’hésite pas à prendre la parole pour défendre son idylle avec le papa de son fils David Hallyday, sa veuve maintient qu’elle était la femme de sa vie, la seule à vraiment le connaître.

Nathalie Baye, elle, se fait plus discrète sur leur union qui a donné naissance à Laura Smet. Mais une autre femme aurait tenu une place importante dans la vie du rockeur. Grande absente lors de ses obsèques, silencieuse sur leur présumée relation d’amour, Catherine Deneuve aurait été bien plus qu’une amie pour Johnny Hallyday. Dans son livre "Johnny Hallyday et les anges gardiens, la vérité enfin révélée", Sacha Rhoul, l'ancien secrétaire particulier du chanteur fait des révélations.

"Il y a eu d'autres filles, bien sûr, mais Catherine, jamais"

Dans l’ouvrage en vente dès le 6 novembre 2020, on peut lire : "Durant ma période avec Johnny, c'était-à-dire de 1966 à 1980, je n'ai jamais entendu parler d'une soi-disant histoire d'amour entre les deux". Alors qu'il "vivait quasiment 24h sur 24" avec le chanteur, il raconte n’avoir "jamais déposé en cachette chez Deneuve. Je m'en souviendrais (rires). Il y a eu d'autres filles, bien sûr, mais Catherine, jamais". Quant à un certain voyage à Tokyo au cours duquel Johnny Hallyday et l’icône du cinéma français se seraient retrouvés lors d’une soirée, il raconte que "chacun est rentré dans sa chambre. J'en suis témoin".

Toujours selon lui, ce que bon nombre de ses proches qualifient d’histoire d’amour n’était en réalité qu’une relation "amicale" puisqu’ils ne se voyaient que "lors de rencontres artistiques ou sur des plateaux de télévision". Ainsi, Sacha Rhoul estime que les révélations de Gilles Lhote sont des "conneries". Pour rappel, ce dernier a décrit dans son livre Lady Lucille, la relation fusionnel le qu’airaient entretenu le papa de Jade et Joy avec l’actrice française. L'ancien secrétaire particulier de la star explique qu’il a "sûrement eu une histoire avec Catherine Deneuve bien avant Sylvie, quand il était tout gamin, à l'époque de Retiens la nuit" et "sont restés amis après". Avant d’ajouter que Johnny Hallyday "était tellement menteur qu'il a pu raconter des bobards".

