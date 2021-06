Johnny Hallyday : Linda Hardy revient sur leur couple et parle d'une "merveilleuse" rencontre (Exclu vidéo)

Linda Hardy est l'invitée de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" sur Non Stop People. La comédienne fait l'actualité pour la sortie de son livre "Heureuse et en forme" dans lequel elle partage ses secrets bien-être pour se sentir bien dans son corps à l'approche de la cinquantaine. Face à l'animateur, elle en a dit plus sur ce guide illustré.

"J'ai voulu l'écrire au départ pour toutes les femmes qui veulent faire du temps qui passe un allié. C'est un vaste programme. C'est un livre qui s'adresse aussi aux jeunes femmes, parce qu'il y a plein de conseils qui peuvent être tout à fait adoptés par des jeunes femmes, mais quand même, j'ai eu envie de parler à ces femmes à qui on ne parle pas forcément souvent, qui sont les femmes à partir de la quarantaine, de la cinquantaine (...) J'ai vécu des choses extraordinaires à 45 ans. J'ai fait par exemple cette émission fantastique 'Danse avec les stars' qui m'a montré qu'on pouvait vraiment aller au bout de ses limites (...) Je ne me suis jamais sentie aussi bien (...) Il ne faut pas qu'on fasse croire, à qui que ce soit, qu'à 45 ans on est moins en forme, qu'on est différent ", a-t-elle expliqué.

"Je respecte sa mémoire"

Dans ce même entretien, Linda Hardy a accepté de revenir sur sa relation avec Johnny Hallyday. Une histoire d'amour qui n'a pas duré "très longtemps". "Quatre, cinq mois", a-t-elle dit. Pourquoi ça s'est terminé ? "Incompatibilité d'humeur", a-t-elle répondu avec humour. Et de poursuivre : "C'est quelqu'un qui était tellement extraordinaire. Dans ma famille, mes parents et mon frère gardent un souvenir incroyable de l'homme merveilleux qu'il était. Je respecte sa mémoire. Je n'ai pas de problème si on m'en parle, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de femmes plus importantes dans sa vie. C'était une merveilleuse rencontre et ça a mis en lumière à quel point des gens qui sont de grandes stars peuvent être extraordinaires. Ce sont souvent ceux qui sont de moins grandes stars qui sont moins généreuses et moins sympas. C'est un grand monsieur".

Par Non Stop People TV